110 senioren verhuizen naar gloednieuw gebouw... met een golfkarretje Michiel Elinckx

01 oktober 2019

16u51 0 Dilbeek 110 bewoners van woonzorgcentrum Maria Assumpta in Dilbeek zijn deze namiddag verhuisd naar hun nieuw gebouw. De verhuis werd op een originele manier aangepakt. De senioren werden vervoerd met een golfkarretje. “Origineel, maar zeker ook praktisch”, zegt rusthuisdirecteur Marc Neuteleers.

Het bouwdossier van Maria Assumpta werd in 2014 opgestart. De 110 bewoners wonen op het domein aan de Henri Moeremanslaan. De vorige gebouwen waren afgeleefd en voldeden niet meer dan de hedendaagse normen. Na jarenlange beslommeringen kon de bouw vorig jaar aanvatten. Perfect op schema, want deze namiddag konden de eerste senioren hun intrek nemen. De verhuis van het ene gebouw naar het andere nam slechts 100 meter in beslag, maar Maria Assumpta vond een origineel idee voor het vervoer. “We wilden de volledige verhuis zelf regelen”, vertelt directeur Neuteleers. “Het is niet simpel om het hele gebouw om een dag leeg te maken. Daarnaast zijn de meeste bewoners niet meer zo mobiel. Na een tijdje had ik een idee: waarom huren we geen golfkarretje? Uiteindelijk blijkt het zéér handig. De inwoners stappen rustig in het karretje en genieten van een rondje op het domein. Op het einde worden ze afgezet aan de ingang van het nieuwe gebouw, waar ze verwelkomt worden door een orkest.”

Hotelgevoel

De verhuis verliep vlekkeloos. In de late namiddag geraakte iedereen veilig in zijn kamer. Voor Neuteleers is de intrede in het nieuwe gebouw een grote stap. “Ik startte in het verleden het bouwdossier voor woonzorgcentrum Albert I op”, aldus Neuteleers. “Toen de bouwwerken bijna begonnen, koos ik voor een andere job. Dat was toch met een wrange nasmaak. Meteen daarna ging ik aan de slag bij Maria Assumpta, en hier heb ik het bouwdossier van a tot z mogen uitwerken. Ik ben dan ook erg fier op het resultaat. De cafetaria is modern ingericht, de kamers zijn ruim én de gangen geven géén rusthuisgevoel. Je hebt eerder het gevoel om op hotel te zitten, en dat is natuurlijk belangrijk voor onze senioren. Het wordt ook makkelijk om nieuw personeel aan te trekken. Deze vestiging is een uitstekend visitekaartje.”

Nieuwe uitdagingen

De nieuwbouw is slechts een eerste stap in de complete transformatie van het park. Zo wil de directie ook een nieuwe bestemming geven aan het kasteel. “De renovatie van het kasteel begint binnenkort. Daarna volgt de transformatie van het hele domein. In 2021 willen we landen met het project. Dan zijn we weer goed voor tientallen jaren. De intrek in ons nieuw rusthuis is geen einde, maar net het begin van heel wat nieuwe uitdagingen.”