10 weken lang Start 2 Run bij de Ga-Lopers van Dilbeek Atletiek Club Amber Gys

19 augustus 2020

Op zondag 13 september start de jaarlijkse Start 2 Run bij de Ga-Lopers van Dilbeek Atletiek Club. Gedurende 10 weken worden beginnende volwassen lopers begeleid om 5 kilometer te leren lopen. De atletiekclub biedt zelf kinderopvang aan, wat een grote hulp is voor jonge ouders. Na die tien weken kan je je aansluiten bij één van de zeven vervolggroepen.

De afspraak is elke zondag om 10 uur aan de atletiekpiste op het Roelandsveld. De kinderen worden 10 minuutjes vroeger bij de kinderopvang in het clubhuis verwacht. Door het coronavirus is het noodzakelijk om vooraf online in te schrijven via de website van de club en het bedrag van 25 euro over te schrijven.