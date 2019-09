1.744 Dilbekenaren denken mee na over toekomst en vullen online bevraging in Michiel Elinckx

29 september 2019

11u41 0 Dilbeek 1.744 mensen hebben de online burgerbevraging van de gemeente Dilbeek ingevuld.

Het gemeentebestuur hield net voor de zomer een grote burgerbevraging ter voorbereiding van de meerjarenplanning. Er namen 1.744 mensen aan deel. De resultaten worden nu gebruikt om mee de meerjarenplanning vorm te geven. Het college heeft het rapport in een aantal hoofdstukken opgesplitst en is raadpleegbaar op de gemeentelijke website. Deelnemers konden onder meer hun mening geven over de thema’s mobiliteit, klimaat en dienstverlening.