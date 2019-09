“Waarheid komt uit een kindermond”, dochtertje verklikt papa na ongeval met vluchtmisdrijf Tom Vierendeels

12 september 2019

10u38 1 Dilbeek Een man stond deze week terecht in de Halse politierechtbank na een ongeval met vluchtmisdrijf in juni 2017 in Dilbeek. De man raakte bij een manoeuvre met zijn trekhaak een andere wagen. Het dochtertje dat alleen thuis was vertelde alles spontaan aan de politie toen die aan de deur stond.

Het ongeval gebeurde op 19 juni 2017 in Dilbeek. De man zou bovendien nog teruggekeerd zijn naar de plaats van het ongeval omdat hij vermoedde dat hij iets had geraakt, maar zou de zaak dus zo gelaten hebben. Er werd echter aangifte gedaan door de tegenpartij en toen de politie aan de deur stond om verhaal te halen deed het dochtertje open. “Zij wachtte op haar ouders die niet thuis waren”, zei politierechter Dina Van Laethem. “Maar ze vertelde spontaan over het ongeval en dat ze van mama en papa moest zwijgen. De waarheid komt uit een kindermond.” De advocaat repliceerde dat de dochter enorm rechtschapen is. “Daar gaat het niet over”, antwoordde de rechter. “Als dit de manier is waarop we kinderen opvoeden dan zitten we goed voor de komende twintig jaar. Het gaat mij vooral over het gedrag van de man op het moment zelf. Ik had hem graag voor mij persoonlijk zien verschijnen.” De man kreeg een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van een maand.