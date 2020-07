“Van oorspronkelijke ‘500 miles’ naar 5.000 km”: BrasserRunners behalen challenge tijdens coronacrisis Amber Gys

12 juli 2020

13u55 8 Dilbeek Joggingclub De BrasserRunners hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Door de coronacrisis besloten ze om een challenge aan te gaan: 5.000 kilometer wandelen, verdeeld over de hele groep. Maar dat was niet het originele plan. “We waren gestart met ‘500 miles’ maar dat ging zo snel dat we onszelf wat meer hebben uitgedaagd.” Elke dag gingen zo’n 10 tot 15 leden van de club wandelen om de challenge te halen, en ze slaagden met glans!

Joggingclub De BrasserRunners zijn niet enkel en alleen een joggingclub, ze noemen zichzelf eerder een ‘fun comité’. Naast de sportieve inspanningen is er ook steeds ruimte voor een babbel, een uitstap of om eens gezellig op een terrasje te gaan zitten. De club uit Schepdaal is twee jaar geleden ontstaan uit de Walking Booters, die enkele jaren geleden nog onderdeel waren van Schepdaal Feest. Ze startten de eerste maanden met drie à vier kilometer maar groeiden al snel uit tot een club die acht kilometer wandelden. De BrasserRunners zijn ook aangesloten bij Sportievak vzw, een door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie.

Liedje

De BrasserRunners verzamelen normaal gezien elke zondag om 9 uur aan de Sporthal Caerenbergveld in Schepdaal. Elk lid kan kiezen uit meerdere groepen waarbij de coaches elk hun groep leiden. Zij bepalen de route, de snelheid en eventuele andere oefeningen. Maar tijdens de coronacrisis konden deze wekelijkse wandeltochten niet doorgaan. “Plots kwam ik op het idee om een challenge te doen op basis van het liedje ‘I’m Gonna Be (500 Miles)’ oftewel 804 kilometer”, vertelt bestuurslid Jo Massaer.

Uiteindelijk besloten we om er 5.000 km van te maken, om onszelf net dat tikkeltje extra uit te dagen. Wat begon als ‘500 miles’ op 28 maart eindigde op 21 juni met de 5.000 kilometer Ludo Dekens

Elke dag deden zo’n 10 tot 15 leden van de club mee aan de challenge. Ze hielden contact via WhatsApp en gaven hun aantal stappen telkens door aan secretaris René De Meersman. “Iedereen wandelde op zichzelf en bepaalde z’n eigen tempo”, zegt René. “Men moest dan de stappen aan mij doorgeven waarna ik deze optelde om zo alles goed bij te kunnen houden.” Maar de groep zat al na enkele dagen aan hun ‘500 miles’ waardoor ze dan maar verder zijn gegaan naar de 1.000 kilometer.

Blijkbaar was dat nog steeds niet voldoende, want de groep kwam ook snel aan de 1.000 km. “Uiteindelijk besloten we om er 5.000 km van te maken, om onszelf net dat tikkeltje extra uit te dagen”, zegt coach Ludo Dekens. “Wat begon als ‘500 miles’ op 28 maart eindigde op 21 juni met de 5.000 kilometer.” De 150 leden van de club zijn tussen 6 en 75 jaar, iedereen is er welkom. “Onze bedoeling is vooral om het pracht en praal van ons eigen dorp te leren kennen. Daarom stippelen we routes uit in Schepdaal die variëren van 5 tot 15 kilometer die ook toegankelijk zijn voor lopers.” Inschrijven om lid te worden van de club kan via de website, daar vind je ook meer info over de wandelingen en activiteiten.

Cartoonist

Vanaf volgend jaar worden De BrasserRunners een officiële vzw en zullen ze proberen om lid de worden van de sportraad van Dilbeek. Nog een leuk weetje, de naam BrasserRunners komt van overleden cartoonist Pol De Valck. Hij groeide op in Humbeek, waarna hij met zijn vrouw in Schepdaal ging wonen. De naam komt van de spotnaam van de Humbekenaren: de ‘BRASSERS’. In het begin van de jaren 70 verschenen zijn cartoons voor het eerst in De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar.