‘Schoolstalker’ kent straf op 1 oktober WHW

26 juni 2019

12u25 0 Dilbeek Een 56-jarige man uit Dilbeek die voor het hof van beroep moest verschijnen voor het belagen van basisschool de Vlinder en haar directrice kent pas op 1 oktober zijn straf.. De man stuurde sinds 2011 al talloze mails en brieven naar de school, de directrice en allerlei instanties rond de school.

De uitspraak was voorzien voor deze week maar werd uitgesteld naar 1 oktober. De man riskeert 1 jaar cel met uitstel voor belaging. Sinds de dag dat zijn oudste kind in september 2011 zijn eerste stappen op basisschool ‘De Vlinder’ zette, had de man over van alles en nog wat klachten. Zo was de helling naar een toegangspoort te steil en eiste hij dat alle kinderen hun nagels ultrakort zouden knippen. Hij maakte ook een reeks opmerkingen over de werking van de ouderrraad.

Twee veroordelingen

Het leverde de man eind 2016 een eerste correctionele veroordeling op van 6 maaanden cel met uitstel maar de vijftiger ging daartegen in beroep. Nog voor dat dossier in beroep werd behandeld, werd de man een tweede maal veroordeeld, ditmaal tot 9 maanden cel. Opnieuw had de man een reeks brieven en mails verstuurd, zowel naar het secretariaat en de directrice van de school als naar het ministerie van onderwijs, het kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse ombudsdienst, het parket Halle-Vilvoorde en het parket-generaal. In die brieven, waarin hij volgens het parket-generaal steevast een agressieve en denigrerende toon aansloeg, deed hij opnieuw zijn beklag over allerlei beslissingen van de school. Zo eiste hij dat de toestemming werd gevraagd van alle ouders wiens kinderen op de site van de school prijkten en kon hij zich niet vinden in de stemprocedures voor de schoolraad.

Belang van de kinderen

Opnieuw ging de vijftiger in beroep. Daar werden vorige maand beide dossiers samen behandeld. Het parket-generaal eiste een gevangenisstraf met uitstel van 1 jaar maar de advocaat van de vijftiger vroeg resoluut de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft enkel en alleen in het belang van de kinderen gehandeld”, klonk het. “Op verschillende punten heeft hij ook gelijk gekregen, van verschillende instanties. Bovendien, als er op 21 maanden 11 mails verstuurd worden, kan je moeilijk spreken van stalking. Er wordt nu ook voorgehouden dat de directrice door het gedrag van mijn cliënt opgestapt is, maar zij vertrekt pas nu, drie jaar na de laatste feiten.”