'Schoolstalker' grotendeels vrijgesproken Bezorgde vader kreeg in eerste aanleg nog in totaal 15 maanden cel met uitstel

01 oktober 2019

14u33 0 Dilbeek Een 56-jarige man uit Dilbeek is in beroep grotendeels vrijgesproken voor het belagen van basisschool De Vlinder en haar directrice. Voor enkele tenlasteleggingen kreeg hij de opschorting. In eerste aanleg had hij nog in totaal 15 maanden cel met uitstel gekregen.

Sinds de dag dat zijn oudste kind zijn eerste stappen op basisschool De Vlinder zette, begin september 2011, had de man over van alles en nog wat klachten. Zo was de helling naar een toegangspoort te steil en eiste hij dat alle kinderen hun nagels ultrakort zouden knippen nadat een kind een andere bij een vechtpartij had gekrabd. Het leverde hem eind 2016 een eerste correctionele veroordeling op van 6 maanden cel met uitstel.

Tweede veroordeling

Wie dacht dat de man zijn lesje geleerd had na die veroordeling kwam bedrogen uit. Opnieuw maakte hij per brief of e-mail zijn beklag over allerlei beslissingen van de school. Zo eiste hij dat de toestemming werd gevraagd van alle ouders wiens kinderen op de site van de school prijkten. Ook kon hij zich niet vinden in de stemprocedures voor de schoolraad. Hij verzond mails en brieven naar het secretariaat, de directrice, het ministerie van onderwijs, het kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse ombudsdienst, het parket Halle-Vilvoorde en het parket-generaal. Vaak gebeurde dit op een agressieve en denigrerende toon richting de schooldirectrice. Uiteindelijk werd hij opnieuw gedagvaard én opnieuw veroordeeld, nu tot 9 maanden cel met uitstel.

Opschorting

Bij de twee rechtszaken en ook in beroep hield de man vol dat hij enkel ernstige problemen aankaartte waar dan nog vaak gehoor aan werd gegeven. Voor het hof van beroep werd hij nogmaals gehoord. Voor de feiten van de eerste veroordeling kreeg hij de opschorting. Voor die van de tweede veroordeling werd hij vrijgesproken.