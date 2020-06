‘Ontmoet elkaar op den trottoir’ zal er dit jaar anders uitzien Amber Gys

09 juni 2020

17u37 0 Dilbeek ‘Ontmoet elkaar op den trottoir’ in Dilbeek zal er door het coronavirus dit jaar iets anders uitzien. Door de afstandsmaatregelen kan er nog niet bij elkaar gekomen worden tijdens een buurtfeest. De gemeente zocht hierdoor naar een alternatief.

‘Ontmoet elkaar en blijf op uwen trottoir’, zo noemt het vernieuwde concept. Een coverband van Queen, Mother Mercury, zal live muziek brengen van op een rondrijdend podium en stoppen in verschillende wijken in Dilbeek. Op deze manier kunnen ze je live entertainen van op je stoep. ‘Ontmoet elkaar en blijf op uwen trottoir’ vindt plaats op 27 en 28 juni. Inschrijven kon tot 11 juni, maar de inschrijfmogelijkheden waren beperkt waardoor alles nu al volzet is.

Je kon jouw buurt inschrijven via een formulier op de website maar je moest kunnen garanderen dan tien gezinnen in buurt dat weekend konden mee genieten. De band kan in maximaal tien buurten per dag langskomen in dat weekend. De komende dagen wordt het parcours van de band verder uitgewerkt.