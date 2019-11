“Net zijn beste vriend begraven” Half jaar rijverbod voor gsm’ende chauffeur onder invloed Bart Kerckhoven

13 november 2019

14u31 0 Dilbeek J.D. uit Beersel heeft een rijverbod van zes maanden gekregen en een boete nadat hij in november vorig jaar betrapt werd met de gsm achter het stuur in Dilbeek. Bovendien had hij ook nog te veel gedronken.

“Het was een droevige dag voor mijn cliënt”, vertelde zijn advocaat woensdag in de politierechtbank. “Zijn beste vriend en collega sinds jaren werd die dag begraven. Hij heeft dan enkele trappisten gedronken en dat is verkeerd uitgedraaid.”

De man was wellicht nooit betrapt geweest mocht hij aan één van de rode lichten op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek de zijn gsm niet opgenomen hebben. “Zijn vrouw belde om te vragen waar hij bleef”, legde de advocaat uit. “Hij stond stil aan het licht en vertelde haar dat hij op weg naar huis was.”

Politierechter Johan Van Laethem was niet mals voor de man die ook aanwezig was. “Het is al de derde keer in zijn leven dat hij voor alcohol verschijnt voor een rechter”, sprak Van Laethem. “Dit is iemand van een verloren generatie waaraan alcoholcampagnes niet besteed zijn.”

De man kreeg een rijverbod van zes maanden en een boete van 1.600 euro waarvan 1.000 euro met uitstel gedurende twee jaar. Hij moet ook medische en psychologische onderzoeken ondergaan. Voor het gsm’en achter het stuur sprak de rechter nog een boete van 160 euro uit en een rijverbod van acht dagen.