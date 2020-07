“Afgelopen jaren al huizen ingezakt door onstabiele grond”: Buurtbewoners ongerust over nieuwe bebouwing op Katteweide achter voormalige brouwerij Appelmans Amber Gys

15u35 0 Dilbeek Enkele buurtbewoners van Sint-Martens-Bodegem zijn niet opgezet met de nieuwe plannen in hun buurt. Achter voormalige brouwerij Appelmans bevindt zich een weide waar men van plan is een nieuwe bebouwing te voorzien. Met de renovatie van de brouwerij hebben ze geen probleem, maar de nieuwe bebouwing gaat een stap te ver. “Door de onstabiele grond hebben al heel wat huizen problemen ondervonden met hun fundering.”

Afgelopen maand kondigde Projectontwikkelaar Woenst uit Ternat de toekomstplannen aan voor de site, die ze twee jaar geleden hadden aangekocht. De plannen werden opgesteld in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed. “De bestaande vierkantshoeve wordt gerenoveerd en omgevormd tot 8 appartementen, 7 woningen en een studio”, zei zaakvoerder Lode Verdoodt een maand geleden nog. “Zo gaan we het huidige woonhuis omvormen tot 3 appartementen. Boven het poortgebouw komt de studio. In de voormalige brouwerijruimte maken we twee woningen en in de varkensstallen worden drie woningen gebouwd. De grote schuur zal dan weer plaats bieden aan vijf ruime appartementen. Al die woningen krijgen een aparte buitenruimte.”

Project op achterliggende weide

Het project voorziet echter ook de bouw van 21 geschakelde gezinswoning met ondergrondse parkeergarage met plaats voor 50 wagens op de achterliggende ‘Katteweide’. Buurtbewoners zijn alles behalve tevreden met dit project. “De renovatie van de brouwerij vinden we allemaal super”, klinkt het bij de bewoners. “We zijn tevreden dat dit dorpsgezicht een grondige vernieuwing krijgt. Het grootste probleem met dit project is de volledige nieuwe wijk achter de brouwerij.”

De buurtbewoners storen zich aan een slechte planning vanuit het gemeentebestuur. “De bouwpauze is nu net ingegaan, maar het project was al ingediend dus dit kan gewoon doorgaan. Zowel de kerk, kerkmuur en de kasseibaan dateren al van decenia geleden, zo’n nieuw woonproject past niet in het authentieke karakter van Bodegem.” Volgens de bewoners waren er verschillende andere plaatsen waar de open ruimte zo’n project wél zou toelaten.

Veiligheid boven uitbreiding

De buurtbewoners kaarten ook het gebrek aan veiligheid aan in de Sint-Martinusstraat. “Het is hier al enorm druk door het doorgaand verkeer aan lagere school Klavertje Vier. Deze bebouwing zal ervoor zorgen dat er nog meer wagens op deze straat zullen passeren. Dat brengt de veiligheid van onze kinderen nog meer in gevaar dan dat al het geval was. De kinderen met de fiets moeten zich nu al op het voetpad begeven omdat de straat er slecht bij ligt, tel daar dan ook nog eens 50 extra wagens bij.”

In de buurt van de Sint-Martinusstraat vormen zich ook al enkele jaren zware problemen met de funderingen. “Verschillende huizen vertonen barsten door verzakking van de grond. De grond is hier alles behalve stabiel waardoor heel wat mensen hun fundering na tientallen jaren moeten laten versterken. We vrezen dat het graven van de ondergrondse parking dit probleem nog maar eens zal versterken.