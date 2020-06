Zwaar bewapende politie-eenheid van Westkust wordt nu ook ingezet in politiezone Polder Bart Boterman

24 juni 2020

15u39 0 Diksmuide De politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark) kan voortaan rekenen op bijstand van het Snel Respons Team van de politiezone Westkust. Dat is een zwaarder bewapende politie-eenheid die tussenkomt bij precaire situaties zoals schietpartijen of ernstige geweldsdelicten. “Dit verhoogt onze slagkracht en zal de druk op ons korps enigszins verlichten bij zware feiten”, zegt Johan Geeraert, korpschef van de lokale politie Polder.

“De leden van het twaalfkoppig SRT-team van de politie Westkust zijn specifiek opgeleid om onmiddellijk en accuraat te handelen bij gevaarlijke situaties waarbij de veiligheid van de burgers of collega’s in gevaar komt. Zij kregen onder andere extra opleiding over geweldbeheersing en ook het feit dat zij gebruik mogen maken van een taser, is een belangrijke troef”, zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de lokale politie Westkust. Afhankelijk van de opdracht opereert het team in burgerkledij of in uniform. Het SRT-team rijdt rond in anonieme wagens, waarvan er eentje is uitgerust met een ANPR-camera. “Het team wordt ook ingezet bij huiszoekingen, overbrengingen en observaties”, aldus Deburchgraeve.

Sinds woensdag 24 juni kan ook de lokale politie Polder rekenen op de diensten van het Snelle Respons Team van de politie Westkust. “Het gaat om een verdere uitbouw van het samenwerkingsverband tussen de politiezones Westkust, RIHO, VLAS en Polder. Enerzijds is het veel kostenefficiënter om met twee politiezones gebruik te maken van dezelfde dienst. Anderzijds zal deze verdere samenwerking een geruststelling zijn voor onze politiemensen”, zegt Johan Geeraert van de lokale politie Polder.

Gewapende man

Hij denkt bijvoorbeeld aan een incident in Bovekerke van een maand geleden, waarbij een man zich gewapend verschanste in zijn woning en ook schoten loste. “In zo’n gevallen kan het SRT-team een grote meerwaarde bieden. Onze slagkracht verhoogt en de veiligheid van onze collega’s komt minder in het gedrang. Concreet zullen we op elk moment kunnen rekenen op de bijstand van drie leden van het SRT-team”, aldus Johan Geeraert.