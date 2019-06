Zorggezin gezocht dat in VillaVip wil samenwonen met mensen met beperking GUS

27 juni 2019

09u24 5 Diksmuide VillaVip is een organisatie die woningen bouwt waar tien mensen met een beperking samenwonen met een zorgkoppel. Na Bredene komt er in onze regio tegen de zomer van volgend jaar ook zo’n huis in Diksmuide. De eerste steen is gelegd. VillaVip zoekt nog een inwonend gezin.

“De woning in de Grauwe Broedersstraat in Diksmuide zal bestaan uit tien kamers voor evenveel personen met een beperking. In de keuken en woonkamer kunnen ze samenkomen”, schetst Michiel Maeyaert die VillaVip twee jaar terug oprichtte. “Daarnaast woont een zorgkoppel, het liefste een gezin. Zij staan in voor de begeleiding van de personen met een beperking. Het koppel regelt zelf de medewerkers die daarvoor nodig zijn. Uiteraard volgen wij alles goed op. Zo vindt regelmatig een evaluatie plaats en checken we de boekhouding. Het unieke aan ons concept is dat we een warme thuis aanbieden aan de personen met een beperking. Om te kunnen verblijven in Villa Vip heeft de bewoner een persoonsvolgend budget nodig. Dat kent het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap toe. Wonen in een VillaVip kost 850 euro per maand. Het zorggezin moet vooral gemotiveerd en stressbestendig zijn. Enige ervaring is een pluspunt. Het project in Diksmuide moet voor de zomer van volgend jaar klaar.” In West-Vlaanderen is er al een VillaVip in Bredene. Er komen er nog in Brugge en Wevelgem. Info: www.villavip.be.