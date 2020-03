Zoontje Owen (8) wordt wakker door ontploffingen en voorkomt zware brand: “Hij is heel trots dat hij ons gered heeft” Bart Boterman Gudrun Steen

04 maart 2020

19u32 5 Diksmuide Dinsdagnacht woedde een felle schouwbrand in de woning van Björn Crombez en Evelien Quartier in de Noordbroekstraat in Woumen. Dankzij zoontje Owen (8) staat het huis überhaupt nog recht. “Owen werd wakker toen hij ontploffingen hoorde. Dankzij hem kon ik de brandweer tijdig inlichten, anders was het vuur allicht overgeslagen. Hij is heel trots en ook wij zijn fier op hem”, getuigt Björn Crombez. De pompiers hadden nog drie uur nodig om het vuur te bestrijden.

“Het was midden in de nacht toen we gewekt werden door ons zoontje Owen (8). Hij was wakker geworden door ontploffingen in de schouw. We wisten niet wat er gaande was. Onze houtkachel brandde al uren niet meer. Ik dacht eerst dat er inbrekers op ons dak liepen”, getuigt papa Björn. Hij ging buiten kijken en zag dat er een dikke rookpluim uit de schoorsteen kwam. Ook de schouw voelde gloeiend heet aan. “Ik nam onze kindjes Thibault (2), Laura (5), Owen (8) en Elise (12) mee naar beneden, zette hen in de wagen en belde de brandweer. Intussen bleven we maar ontploffingen horen”, gaat vrachtwagenchauffeur Björn Crombez verder.

Geen gewone schouwbrand

Volgens brandweerkapitein Filip Vandenberghe van brandweerpost Diksmuide was de hitte van de kachel in de schouw geslagen met een smeulende brand tot gevolg. Na verloop van tijd begon de keramische cilinder waardoor de rook naar buiten wordt geleid te ontploffen door oververhitting. Zo begon ook de isolatie te branden. “De kans op overslag was reëel. Bij een klassieke schouwbrand blussen we van bovenaf, maar dat was niet mogelijk omdat de schouw geblokkeerd was door de versplinterde elementen. Uiteindelijk hebben we op verschillende plaatsen gaten moeten maken om het vuur geblust te krijgen. De interventie heeft zo’n drie uur geduurd, veel langer dan bij een gewone schouwbrand”, aldus Vandenberghe. In de woning was ook enige rook binnengedrongen, maar de schade bleef beperkt doordat de brandweer snel ventileerde.

Trotse zoon, trotse ouders

Björn en Evelien hadden er een korte nacht opzitten, net zoals hun kindjes. “Ik heb ze ’s morgens naar hun grootouders gebracht, waar ze nog een beetje konden slapen. Ze waren flink aangedaan van wat er is gebeurd en hebben wel een voormiddag school gemist. Maar dat is het minste van mijn zorgen. Ik ben opgelucht dat dit niet erger is afgelopen en ons gezin ongedeerd bleef. Wat als Owen niet wakker werd? Dan waren we misschien allemaal in een brand gestorven. Owen is alvast heel trots dat hij ons heeft ‘gered’. Wij zijn ook heel erg trots op hem”, aldus Björn. Hoe de schouwbrand is kunnen ontstaan, is voor hem een raadsel. “Nochtans laat ik de schoorsteen elk jaar opnieuw reinigen. De laatste keer was nog maar een paar maand geleden.”