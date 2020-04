Zonta sponsort laptops voor Diksmuidse basisscholen Gudrun Steen

04 april 2020

11u05 0 Diksmuide De voorbije weken kregen verschillende secundaire scholen in de regio al een laptop geschonken door Kiwanis, nu sponsort Zonta er voor de basisscholen. Ook die kinderen krijgen in deze coronatijden digitaal taken.

Zonta is een vereniging van geëngageerde dames die maar al te graag goede doelen steunen. “We vinden het belangrijk dat iedereen toegang krijgt tot het digitale onderwijs. Dus ook kinderen van de basisschool”, zegt voorzitster An Delrue. “Drie scholen gingen op ons aanbod in. De school voor buitengewoon onderwijs Klimop heeft 7 laptops nodig, de gemeenteschool Klavertje vier 3 en basisschool W’IJzer 6. De scholen hebben die toestellen aangekocht bij hun gewone leverancier zodat de specifieke schoolsoftware erop staat. Als de kinderen de school verlaten, keren de laptops terug naar de school en kunnen ze andere gezinnen helpen.” Directrice Charlot D’Huynslager van W’IJzer is tevreden met de schenking. “Met die 6 extra computers kunnen alle kinderen van onze school nu online lessen volgen. Het is fantastisch dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Na de paasvakantie zullen we nieuwe leerstof aanbieden via de laptops.” De andere twee scholen hopen de bestelde toestellen binnen twee weken te ontvangen.