Zondag te proeven in de IJzerboomgaard: de Diksmuidse bierbitterballen GUS

19 september 2019

11u38 0 Diksmuide Op de landbouwdag zondag in het provinciedomein de IJzerboomgaard in Diksmuide wordt het smullen geblazen van de nieuwe bierbitterballen. Er is een variant met varken en met rund telkens gecombineerd met een lokaal biertje.

“Het idee kwam er toen een klant artisanale bitterballen bestelde voor zijn foodtruck”, vertelt Steven Vanacker van de culinaire slagerij Nautilus in de IJzerlaan in Diksmuide. “Om er een eigen stempel op te drukken hebben we het recept ontwikkeld met lokaal bier. Het resultaat is de Diksmuidse bierbitterbal die we zondag lanceren.” Er zijn twee varianten. “De ene is gemaakt met rundsvlees uit Passendale en Nachtraaf Quadrupel-Donker van Lieven Onraedt”, laat Steven weten. “Met hem lanceerde ik eind vorig jaar ook al de Nachtraafpaté. De tweede variant is met varkensvlees van het Diksmuidse bedrijf Bien Acquis gecombineerd met het lokale Drie Mussen bier.” De Diksmuidse bitterballen kan je zondag proeven op de landbouwdag maar uiteraard zijn ze ook verkrijgbaar bij slagerij Nautilus. Ze kosten 17,6 euro per kilo.

De landbouwdag zondag is een gezinshappening. Vanaf 11 uur is het kinderdorp open. Beleef boerderijpret op het springkasteel, de kinderboerderij, het tractorenparcours en de landschaps- en boerderijspellen. Proeven van al het lekkere dat de streekproducenten te bieden hebben is natuurlijk ook mogelijk. Vanaf 13.30 uur start het staatsprijskamp voor het Belgisch trekpaard. Er zijn verschillende demonstraties met schapen in de hoofdrol en de paarden ontpoppen zich tot acrobaten.