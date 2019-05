Zeven goede doelen uit de streek krijgen geld van Rotary Diksmuide 86XX GUS

24 mei 2019

10u54 0 Diksmuide Rotary Diksmuide 86XX verdeelde een deel van de opbrengst van zijn culinaire kunsthappening Smaak onder zeven goede doelen in de regio. De nieuwe jeugdvereniging Akabe Kortemark ging met het meeste geld lopen.

Rotary Diksmuide 86XX telt 25 leden en is naast Diksmuide actief in Alveringem, Lo-Reninge, Kortemark, Koekelare en Houthulst. Na zijn event Smaak lanceerde het een oproep in het kader van zijn project ‘Be the inspiration’. “We wilden goede doelen steunen die zich op sociaal vlak inzetten”, duidt voorzitter Hein Hoet. “Uit de 19 inzendingen selecteerden we er 7 die een cheque kregen. Akabe Kortemark gaven we 1500 euro, het hoogste bedrag. Die jeugdvereniging vliegt onder de vleugels van de Scouts en is vorig najaar opgericht. Het wil kinderen met een beperking een zinvolle vrije tijd geven. Op de tweede plaats met 1000 euro eindigde het woonzorgcentrum Cassiers uit Houthulst dat spaart voor een beleeftv. De dorpsdienst Nestor strandde op de derde plek en gaven we 750 euro voor de organisatie van een vrijwilligersfeest. ’t Schoederkloptje Kortemark voor kansarmen en Cycling Team Houtland-Westkust uit Leke beloonden we met een cheque van 500 euro. Vzw Palliatieve Kortemark en het Havenhuis Reninge voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel ontvingen elk 250 euro.”