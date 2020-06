Zesdejaars van basisschool Beerst houden ‘afzwaaiwandeling’ door het dorp: “Zo leuk dat de inwoners applaudisseerden” Gudrun Steen

29 juni 2020

09u31 2 Diksmuide De kinderen van het zesde leerjaar van de gemeenteschool in Beerst hebben er een bijzonder afsluitmoment opzitten. Het werd geen traditionele afzwaai in het cultuurcentrum, Kruispunt maar een optocht door het dorp.

Meester Björn Debruyne wilde zijn leerlingen van het zesde leerjaar toch een onvergetelijk einde van het schooljaar bezorgen. “Die gasten hebben al zoveel moeten missen zoals hun plechtige communie of lentefeest, het schoolfeest en ook de proclamatie in cultuurcentrum Kruispunt valt in het water. De periode in de basisschool afsluiten, is toch een bijzonder moment dat de kinderen moeten koesteren. Daarom stippelde ik een parcours uit in het dorp en verwittigde de mensen.”

“De leerlingen hadden hun ‘diploma-outfit’ aangetrokken en wandelden door de straten. Veel buurtbewoners stonden buiten om te applaudisseren en muziek te maken. Een fantastisch moment. We zijn de mensen heel dankbaar voor de steun. Terug aangekomen op de speelplaats zaten de trotse ouders klaar om hun kind te zien glunderen met hun diploma.”



