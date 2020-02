Zes verdachten van drugslab onder café Dodengang doorverwezen naar correctionele rechtbank Bart Boterman

11 februari 2020

18u53 8 Diksmuide Zes verdachten zullen binnenkort voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen voor hun betrokkenheid bij het drugslab in de kelder van café Dodengang langs de IJzer in Diksmuide. De zes zijn dinsdagmorgen in de raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank, bevestigt het parket van Veurne.

Speurders vielen begin juli binnen in het schijnbaar onschuldig fietscafeetje langs de IJzer, na maanden voorafgaand onderzoek. In de kelder was een synthetisch drugslab te vinden voor speed. Het drugsafval werd rechtstreeks in de beek geloosd, met zware milieuvervuiling tot gevolg. Drie aanwezigen waaronder café-uitbater Eric S. (60) werden opgepakt. Later op de dag volgden nog twee arrestaties. De twee mannen kwamen nietsvermoedend aan bij het drugslab en maakten rechtsomkeert toen ze de politiemacht zagen. Na een achtervolging werden ze gesnapt. Later werd nog een zesde verdachte gearresteerd. Het gaat allemaal om Nederlanders. Vijf ervan zitten nog in voorhechtenis.

Een procesdatum is er nog niet gefixeerd, maar binnen enkele weken moet de zaak al ingeleid worden op de correctionele rechtbank omdat vijf verdachten nog in voorhechtenis zitten. Wellicht zal de zaak dan uitgesteld worden voor conclusietermijnen. Cafébaas Eric S., ook radiomaker geweest aan de kust, werd in 2013 nog tot 3 jaar cel met uitstel veroordeeld voor grootschalige cannabishandel in zijn toenmalig Gulf-tankstation in Veurne. Dit keer zou hij zijn kelder hebben verhuurd voor een ruime 2.000 euro per maand. Hij verklaarde bij de speurders bedreigd te zijn geweest toen hij het drugslab ontdekte.