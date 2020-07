Zeldzame schildpad maakt wandelingetje op boerderij in Diksmuide Bart Boterman

09 juli 2020

12u43 0 Diksmuide Op een boerderij in de Eikhofstraat in Diksmuide is dinsdag een zeldzame schildpad aangetroffen, namelijk een Europese moerasschildpad of de emys orbicularis. Het dier liep gewoon over de koer en werd naar de politie gebracht door de landbouwers. Uiteindelijk kwam het dier bij SOS Reptiel in Ichtegem terecht. “Deze schildpaddensoort hebben wij nog nooit eerder moeten opvangen. De dieren zijn officieel uitgestorven in België en komen niet in het wild voor”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel.

Het exemplaar is zo’n 16 centimeter lang, tam en volgens Mario Goes goed doorvoed. “Het is zelfs een ‘dikzakje’, als ik dit zo oneerbiedig mag zeggen. Het doet ons vermoeden dat deze schildpad opgevoed is als huisdier. De kans dat deze schildpad in het wild leefde en de soort dus opnieuw voorkomt in de natuur, lijkt eerder klein. We gaan ervan uit dat het dier ontsnapt of uitgezet is”, aldus Mario Goes.

Europese moerrasschildpadden komen doorgaans nog voor in het zuiden van Europa en delen van Azië. Ze staan wel op de positieve lijst van reptielen en mogen dus officieel als huisdier worden gehouden.

Quarantaine

“Dit exemplaar is minstens tien jaar oud, maar kan er ook twintig jaar oud zijn. Eens ze volgroeid zijn, is de leeftijd moeilijk te achterhalen. Nu moet de schildpad twee weken in quarantaine. In de tussentijd heeft de eigenaar nog de kans om zijn huisdier op te halen, mits het afgeven van bewijsmateriaal. Daarna zal de schildpad wellicht ter adoptie worden vrijgegeven”, aldus Goes.