Zaterdag benefiet voor Stefaan en Ilse van Terranis: “Levenswerk verloren, maar steun is hartverwarmend” Bart Boterman

18 september 2019

16u59 0 Diksmuide Vrienden en kennissen organiseren zaterdag een benefiet ten voordele van Stefaan Staelens (37) en Ilse De Schouwer (39) uit Vladslo. Op 26 augustus zag het echtpaar hun levenswerk Terranis, een bedrijf in tuin- en bosbouwmachines, in een half uur tijd volledig in vlammen opgaan. “Een ware nachtmerrie, waar we nog steeds enorm aangeslagen van zijn. Maar de steun en massale reacties zijn hartverwarmend in deze moeilijke tijden", zegt Stefaan.

De brand was allesverwoestend. Het dak stortte in, de showroom met atelier raakten volledig vernield en honderden machines bleven in de brand. “Ons bedrijf bestond ongeveer vijf jaar en elke dag werkten we met hart en ziel. Dit was ons levenswerk. Die nacht zagen we alles in een half uur vernield worden”, getuigt Stefaan Saelens. Het was Ilse die die nacht wakker werd door lawaai en vlammen zag in de zaak naast hun woning. De kinderen waren van elf en dertien waren niet thuis. Stefaan werd gewekt en belde onmiddellijk de brandweer. “Bij hun aankomst stond ons bedrijf volledig in lichterlaaie. Dit moment staat op mijn netvlies gegrift. Je voelt de aarde letterlijk van onder je voeten wegzakken”, gaat Stefaan verder.

Veel steun

De oorzaak van de brand lag bij een kortsluiting in de werkplaats. Vermoedelijk brandde het plafond weg en stortte de mazouttank op de eerste verdieping naar beneden. De vrijgekomen brandstof zorgde voor een waar inferno. “Wij hopen dat we ons bedrijf snel kunnen heropbouwen, liefst op dezelfde plaats. Maar het is wachten op de verzekering. Intussen kunnen we weinig doen en zijn het erg moeilijke dagen voor ons. Gelukkig kunnen we rekenen op de volle steun en medewerking van klanten, leveranciers, buren, vrienden en kennissen. Dat is echt hartverwarmend”, aldus de zaakvoerder.

Zo organiseren enkele weldoeners zaterdag een benefiet in zaal De Zwaan in Vladslo. Van 11 tot 14 uur is er beenhesp of braadworst met frietjes. Voor de kinderen zijn er frikandellen voorzien. Tot 22 uur vinden tal van activiteiten plaats met een springkasteel, gezelschapsspellen, nagelen, een grabbelton en een kinderbingo. Een live-band zorgt voor muzikale omkadering. “De benefiet zaterdag wordt een eveneens een moeilijke dag voor ons, maar we zullen zo veel mogelijk aanwezig zijn. We willen de mensen die ons komen helpen van harte bedanken voor hun aanwezigheid”, besluit het koppel.

Inschrijven tot donderdagavond

Heel wat bedrijven en middenstanders uit de buurt zorgden reeds voor steun voor de benefiet. In De Zwaan in Vladslo kunnen zo'n 250 mensen terecht. Inschrijven kan nog tot donderdagavond. Meer informatie via de Facebookpagina van het evenement.