Woumen profileert zich als warmste dorp met kerstmarkt, trail en wandeltocht van 101 (!) kilometer GUS

06 december 2019

15u00 0 Diksmuide Net zoals vorig jaar steunt Woumen de Warmste week met een kerstmarkt volgende zaterdag en een trail. Voor dat loopevent kan je je nog tot en met morgen inschrijven aan een voordeliger tarief. Opmerkelijk, een aantal Woumenaars zal voor de Warmste Week liefst 101 kilometer wandelen.

Het Diksmuidse dorp Woumen haalt alles uit de kast voor de Warmste Week. Vorig jaar brachten alle acties bijna 6.000 euro op. De organisatoren hopen het dit jaar nog beter te doen. “Door de inzet van het volledige dorp konden we het woonzorgcentrum De Zilvervogel een interactief scherm cadeau doen. Ook dit jaar is dat centrum ons goede doel”, zegt coördinator Manu Mackelberg. “Voor de bewoners met dementie is het belangrijk dat hun zintuigen worden geprikkeld. Daarom willen we een belevingstuin inrichten. Daarnaast hopen we een rolstoelvriendelijk pad te kunnen aanleggen naar de Zuidbroekstraat met onderweg een aantal speelzones voor de kinderen. De subsidieaanvraag naar het Agentschap Natuur en Bos is verstuurd. De totale kostprijs van dat project is 160.000 euro.”

Van kerstmarkt tot trail

Nog tot en met morgen zaterdag kan je je aan een voordelig tarief van 8 euro inschrijven voor de kersttrail op zaterdag 14 december. Er is een omloop van 3, 7 en 11 kilometer. De kortste afstanden kan je ook wandelen. Vorig jaar namen 259 mensen deel. “We lopen door het nieuwe ontmoetingscentrum, het Chiroheem en zelfs de kerk die momenteel in de steigers staat”, geeft Manu mee. “Ook een aantal boerderijen, handelszaken en particulieren stellen hun eigendom open. Tot slot liggen het Blankaartkasteel, de school en het centrum van Sport Vlaanderen langs het parcours. Starten kan om 14 uur.” De dag zelf kan je ook meedoen aan 10 euro. Nog op 14 december vindt bij De Zilvervogel een kerstmarkt plaats waaraan een vijftiental lokale verenigingen meedoen. Je bent vanaf 13 uur welkom. De dag ervoor, vrijdag 13 december, houdt de basisschool van Woumen zijn sponsorloop. Supporteren kan vanaf 14 uur.

101 kilometer wandelen

Vorig jaar stapte een handvol Woumenaars 86 kilometer van Woumen naar Wachtebeke waar Studio Brussel toen zijn warmste week uitzond. Op 20 december gaan ze nog een stap verder. “Onze tweede kruistocht van Gauthier van Woumen (de reus van het dorp red.) is 101 kilometer en dat 101 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog”, aldus nog Manu die zelf ook zal meewandelen. “We starten vrijdag 20 december om 18 uur aan het Albert I-monument in Nieuwpoort en stappen de frontlijn af tot in Kortrijk waar we live op antenne zullen gaan. Momenteel hebben we zes dappere zielen gevonden die mee wandelen. We hopen dat we zaterdag 21 december om 18.30 uur onze bestemming hebben bereikt. Woumen legt een bus in om de sportievelingen te verwelkomen. Zelfs de reus en de fanfare gaan mee.”

Inschrijven voor de kersttrail kan via loopkalender.be of mail naar kersttrail.woumen@gmail.com.