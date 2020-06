Wordt het geurmysterie van Diksmuide eindelijk ontrafeld? Geurdagboek en snuffelmetingen moeten soelaas brengen Gudrun Steen

16 juni 2020

11u13 0 Diksmuide Nieuwe episode in het geurmysterie op het industrieterrein Heernisse in Diksmuide. De omgevingsinspectie van het Vlaams Departement Omgeving wil weten waar de hinder vandaan komt en start daarom met ‘snuffelmetingen’. De buurt houdt intussen een geurdagboek bij. Het raadsel zou zo tegen het voorjaar van 2021 opgelost moeten zijn.

Sinds oktober vorig jaar zijn er klachten over geurhinder in het Diksmuidse industrieterrein. Het grootste probleem is dat die geur er niet constant hangt. Daardoor zijn een vaststelling of een meting niet evident. Daarom heeft het Vlaams Departement Omgeving opdracht gegeven aan de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO om het probleem te bestuderen.

10 snuffelmetingen

“De komende maanden zullen geurexperten snuffelmetingen uitvoeren in de buurt”, zegt Pieter Decock, milieu-inspecteur bij het Vlaams departement Omgeving. “De experten zullen rondwandelen in de buurt en proberen de geurpluim van elk van de bedrijven af te bakenen. Er staan tien snuffelmetingen op het programma. Zo krijgen we een beeld van de geurimpact en weten we of het al dan niet aanvaardbaar is.”

Mast in recyclagepark

Daarnaast zullen buurtbewoners een ‘dagboek’ bijhouden. “Daarin noteren ze op verscheidene momenten van de dag wanneer ze een geur waarnemen en of die hinderlijk is”, geeft Decock mee. “Tot slot plaatsen we in het recyclagepark een meteomast die de wind en temperatuur registreert. Die gegevens koppelen we aan onze geurwaarnemingen.”

Tegen het voorjaar van 2021 moeten alle onderzoeken achter de rug zijn en is het mysterie hopelijk ontrafeld. Schepen van Milieu Marc Deprez (Idee Diksmuide) is alvast tevreden met de geurstudie. “We zijn al maanden bezig met de situatie te bestuderen, maar voorlopig zonder resultaat. De twee geviseerde bedrijven (Compovit en WWT, red.) zijn alvast in orde met alle opgelegde voorwaarden.”