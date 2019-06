Wonen en werken in de historische Bloemmolens GUS

04 juni 2019

20u51 0 Diksmuide Na twaalf jaar leegstand krijgen de Bloemmolens in Diksmuide een herbestemming. Wonen en werken worden de nieuwe functies.

Verdium Development uit Harelbeke is de eigenaar van de Bloemmolens. “Erfgoedstudio uit Oostkamp heeft een herbestemmingsstudie gemaakt. Wat we al weten is dat we er wonen en werken willen combineren”, zegt Diederik Vervisch. “PM Architecten uit Oost-Vlaanderen is sinds twee weken aangesteld om in de eerste plaats een masterplan op te maken dat vermoedelijk dit najaar klaar zal zijn. De Bloemmolens en de machines binnen zijn beschermd als monument. Het zal dus een tijdrovende procedure worden om alles rond te krijgen. Een planning voorop stellen is nu nog niet aan de orde.” De Bloemmolens zijn na de Eerste Wereldoorlog gebouwd. In de rechtervleugel werd het graan opgeslagen en links was de productie ingericht. Later werd het even het museum Westoria. Deze zomer vormen de Bloemmolens het decor voor het gratis culturele programma Stad Onderstroom. “We werken daaraan graag mee”, aldus nog Vervisch. “Betrokkenheid met de buurt vinden we heel belangrijk.”