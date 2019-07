Wil je smullen van beenham tijdens ‘24 uren van Leke’? Schrijf je tijdig in GUS

18 juli 2019

08u22 2 Diksmuide Voor de 48ste keer al vinden het eerste weekend van augustus de 24 uren van Leke plaats. Dat is een recreatief fietsevenement ten voordele van een goed doel.

De 24 uren van Leke starten zaterdag 3 augustus om 16 uur. Een etmaal lang kan je fietsen en genieten van animatie in en rond het ontmoetingscentrum Lecca. “Het is geen wedstrijd maar wel een recreatief fietsevenement”, benadrukt bestuurslid Heidi Denoo. “Uiteraard mag het ludiek. We hebben een prijzenpot van maar liefst 6000 euro die we verdelen onder de deelnemers. Zo belonen we onder meer de grootste groep en de leukste verklede familie. De opbrengst schenken we aan de Stichting Pelicano die in ons land de strijd aangaat tegen kinderarmoede. In het bestuur hebben we allemaal een verleden als leider of leidster binnen de Chiro van Leke. Thema’s die gelinkt zijn aan kinderen en jongeren liggen ons nauw aan het hart.”

Vorig jaar deden om en bij de 500 fietsers mee aan de 24 uren van Leke. Zaterdagavond 3 augustus kan je smullen van beenham. Daarvoor moet je je inschrijven. Dat kan via 24urenvanleke@gmail.com of check de Facebookpagina 24 uren van leke 2.0.