Wijkagenten zone Polder voortaan met de i-pad op pad Gudrun Steen

05 maart 2020

11u39 0 Diksmuide Gedaan met papieren afprinten en inscannen, de wijkagenten van de zone Polder gaan voortaan met de i-pad op pad om woonstcontroles uit te voeren. Voorlopig is dat enkel in Diksmuide en Houthulst maar binnenkort volgen ook Koekelare en Kortemark.

“Het zal vooral veel efficiënter werken zijn”, bevestigt zonechef Johan Geeraert. “Jaarlijks voeren onze wijkagenten in de zone 2945 woonstcontroles uit bij nieuwe mensen of zij die binnen de gemeente zijn verhuisd. Dat was vroeger een pak administratie die moest uitgevoerd worden door de dienst Burgerlijke Stand en onze wijkagenten. Dat behoort nu tot het verleden want alles gebeurt digitaal. Het werken met de i-pad zullen we nog uitbreiden. Zo moeten ze daarmee ook processen-verbaal kunnen opmaken, persoonsgegevens opvragen, nummerplaten controleren en toegang krijgen tot de databanken. Ook hun mails kunnen ze checken op verplaatsing. Dat betekent voor onze agenten een tijdswinst. Voorlopig hebben we het systeem enkel in Diksmuide en Houthulst uitgerold omdat we werken met het programma van Cevi. In Kortemark en Koekelare is dat met een ander bedrijf dus voor die gemeenten moeten we nog een programma laten uitschrijven.”