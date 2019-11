Wijkagenten van zone Polder krijgen voor het eerst elektrische wagens GUS

21 november 2019

12u44 0 Diksmuide Het voorbije jaar crashten al drie voertuigen van de zone Polder. Deze week nog één in Houthulst. Dat is echter niet de reden waarom de politie investeerde in tien nieuwe wagens waarvan voor het eerst vier elektrische wagens.

“De tien vervangen de oudere auto’s die we al acht jaar gebruiken en in totaal 750.000 kilometer op de teller hebben staan”, zegt zonechef Johan Geeraert. De zone Polder strekt zich uit over Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark. “Elektrische fietsen hadden we al, maar nu beschikken we ook over vier elektrische wagens voor onze wijkagenten in de vier gemeenten. Opladen gebeurt aan het stopcontact op de binnenkoer. Elektrische auto’s voor onze wijkagenten zijn zeer geschikt omdat zij vaak kleine afstanden moeten rijden. Zo verkleinen we onze ecologische voetafdruk.” Het volledige wagenpark van de politiezone telt 40 voertuigen. De totale kostprijs van de 10 nieuwe auto’s is 353.000 euro.