Wielrenners en oud-leerlingen Peter Farazijn en Gianni Vermeersch geven startschot nieuw schooljaar GUS

02 september 2019

Peter Farazijn (50) uit Diksmuide en Gianni Vermeersch (26) uit Klerken trokken de Tour de 't Saam in Diksmuide op gang.

Peter studeerde aan het toenmalige VTI elektriciteit en Gianni Industriële Wetenschappen. Ze gingen graag in op de uitnodiging van directeur Bart Laleman om het schooljaar in ’t Saam campus Cardijn officieel te openen. De klastitularissen hadden zich een wieleroutfit aangemeten, de aankomstboog stond er net zoals het podium. “De leerlingen rijden dit schooljaar een rittenkoers op de brede wegen van de eerste graad”, klonk Laleman filosofisch. “Het kan al eens heuvelachtig zijn met huistaken eerste categorie en toetsen van derde categorie. Met de supporterende ouders aan de zijlijn moet het lukken. We wensen onze leerlingen een fijne rit op hun Tour de ’t Saam.”