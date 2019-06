Wielertoerist wil vertrekken, maar valt: met hoofdwonde naar ziekenhuis Jelle Houwen

03 juni 2019

Een wielertoerist uit Ichtegem is zondagnamiddag rond 16.45 uur ten val gekomen in de Nieuwkapellestraat in Diksmuide. De man, een zeventiger, was net met enkele vrienden een ijsje gaan eten in een nabijgelegen horecazaak. Toen de groep opnieuw wilde vertrekken, liep het mis. De man slaagde er niet in goed te vertrekken en viel van zijn fiets. Hij liep daarbij een hoofdwonde op en had pijn aan de ribben. Een ambulance en een mug snelden ter plaatse. De man werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis in Veurne afgevoerd.