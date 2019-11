Wie overnacht dit weekend in het stadhuis? GUS

18 november 2019

14u25 2 Diksmuide Diksmuide ontvangt dit weekend heel bijzondere gasten. De Sint en zijn Zwarte Pieten overnachten in het stadhuis.

“We zijn heel blij dat de Sint ons stadhuis heeft uitgekozen om dit weekend te logeren”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Het wordt een drukte van jewelste, dus de Sint hoopt heel veel helpende kinderhanden te kunnen verwelkomen. We hebben een leuk parcours uitgestippeld. Per kamer krijgen de bezoekers een korte theatervoorstelling. We piepen even binnen in de slaapkamer van de Sint en zijn Pieten. De Postpiet staat paraat om alle brieven te verzamelen, zodat elk kind op 6 december ontvangt wat hij of zij gevraagd heeft. Uiteraard is er ook de Pietenschool waar iedereen mag leren over daken te lopen. De meest nieuwsgierige blikken zullen ongetwijfeld naar de pakjeskamer gaan. Tot slot mogen alle kinderen met een geldig ticket op de foto bij de Sint.”

Een ticket kost 2 euro in voorverkoop of 3 euro aan de deur. Een rondleiding duurt ongeveer een half uur. Op www.bezoekdiksmuide.be/sinttegast kan je tickets reserveren en ook het uur boeken waarop je langskomt.