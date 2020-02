Westtoer zet in de Westhoek zijn spot op de wederopbouw. Feniks 2020 staat voor 9 expo’s, 3 evenementen en 5 themawandelingen GUS

10 februari 2020

15u02 0 Diksmuide Begin maart start Feniks 2020, het project dat de wederopbouw centraal zet. Ook na de herdenkingsperiode blijft oorlog het DNA vormen van de Westhoek. Maar het toeristisch seizoen brengt nog meer. Nieuwe fietsroutes bijvoorbeeld want die zijn enorm in trek. Vorig jaar fietsten 1,9 miljoen recreanten door de Westhoek.

“In 2018 noteerden we 950.000 overnachtingen”, zegt Westtoer regiomanager Westhoek Valérie Heyman. “Vorig jaar, tot en met oktober, waren er dat drie procent minder. Dat komt vooral door de Britten die onzeker waren over de Brexit. Nu die er zeker komt, verwachten we daarvan vooral de gevolgen bij de individuele bezoekers. De Britse groepen zullen blijven komen. Daar waar we vorig jaar 16 tot 18 procent minder Britten hadden, wonnen we wel 14 tot 16 procent Nederlanders. Ook opmerkelijk is dat de Eerste Wereldoorlog blijft boeien. We telden in 2019 nog 415.800 WO I-toeristen en zitten daarmee op het niveau van 2013.”

Westtoer-voorzitster Sabien Lahaye-Battheu ziet ook in het fietstoerisme een mooie toekomst. “De 1,9 miljoen fietsers die voor één van onze recreatieve routes in de Westhoek kozen zijn met 400.000 meer dan in 2018. Daarom investeren we in nieuwe routes. De eerste is een lus door de Westkust die we op 4 april openen. Dit najaar, op 20 september, zullen we de Hoppelandfietsroute in Poperinge en Vleteren voorstellen. Tot slot hebben we aandacht voor het wandeltoerisme met de nieuwe Palingbeekroute van 12 kilometer die in het weekend van 1 mei toegankelijk is en in een stadswandeling in Mesen deze zomer.”

Feniks 2020

Hét paradepaardje van Westtoer dit jaar wordt Feniks 2020. Toerisme Vlaanderen investeert er een half miljoen euro in. West-Vlaamse acteurs Sebastien Dewaele en Sam Lowyck zullen het project promoten in een tv-spot die vanaf april op de VRT te zien zal zijn. De tentoonstellingen vinden tussen maart en november verspreid plaats in het IFF museum in Ieper, het stadhuis in Diksmuide, de OLV-kerk in Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle, het bezoekerscentrum Het Heuvelland in Kemmel, het Yper Museum in Ieper, de Kinderbrouwerij in Reningelst, De Lovie in Poperinge en het Fransmansmuseum in Koekelare.

“Het is uitkijken naar drie grote evenementen”, geeft projectcoördinator Stephen Lodewyck mee. “’Uit de as herrezen’ op 20 mei op de Grote Markt in Diksmuide is een gratis massaspektakel met muziek, theater en humor. Nieuwpoort pakt van 29 juli tot en met 2 augustus uit met ‘Follow the Feniks’ op zijn Marktplein. Mieke Dobbels en Frieda Vanslembrouck regisseren het evenement waarbij videomapping en projecties een ontroerend verhaal uitbeelden over loslaten en terug vast nemen. Johan Bouttery neemt het muzikale voor zijn rekening. ‘A symphony of trees’ vormt op 24 en 25 oktober het slotakkoord van Feniks. In de Sint-Maartenskathedraal in Ieper zal de Koninklijke Harmonie Ypriana, die zijn eeuwfeest viert, een concert spelen.”

En dan is er nog de recreatie met vijf nieuwe wandelingen in Ieper, Diksmuide, Nieuwpoort, Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle. Ook de Sint-Niklaaskerk in Veurne, de kinderbrouwerij in Reningelst en de kerk in Mesen worden bij het Feniks-project betrokken. Daar worden uitkijkpunten geopend. Alle wederopbouwverhalen zijn gebundeld in de publicatie ‘Terug naar de Westhoek’ die vanaf volgende week voor vijf euro verkrijgbaar is bij de toeristische diensten. Info: www.feniks2020.be.