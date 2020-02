Westtoer investeert kwart miljoen euro in unieke picknickzones. Waar horen die thuis? GUS

12 februari 2020

15u47 17 Diksmuide Het West-Vlaamse toerismebedrijf Westtoer wil langs zijn recreatieve routes leuke picknickplekjes creëren. Het maakt momenteel een plan op waar die kunnen thuishoren. Er ligt een budget van 250.000 euro klaar.

Westtoer heeft een resem wandel- en fietsroutes doorheen de provincie. Vaak krijgt het de vraag van gebruikers om extra zithoekjes te creëren en daarop gaat het nu in. “Dit jaar maken we een picknickplan op”, zegt voorzitster Sabien Lahaye-Battheu van Westtoer. “Daarin inventariseren we de bestaande picknickplaatsen. Het is ons doel om op alle provinciale, recreatieve routes en netwerken op verschillende afstanden belevingsvolle picknickzones te creëren.” Zo’n initiatief vraagt wat voorbereidingswerk. Voor sommige locaties is bijvoorbeeld een vergunning nodig. Daarom mikt Westtoer op 2021 voor de plaatsing van het eerste meubilair. Suggesties voor locaties zijn uiteraard steeds welkom.