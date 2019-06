Werkstraf voor bestuurder die politieman moedwillig probeerde aan te rijden bij controle Bart Boterman

18 juni 2019

11u28 0 Diksmuide Een 37-jarige man uit Diksmuide is tot 50 uur werkstraf veroordeeld omdat hij een politieman moedwillig wilde aanrijden tijdens een controle. De politieman kon ternauwernood wegspringen.

Het incident vond plaats in de nacht van 9 december 2017 in de Kaaskerkestraat. Beklaagde T.A. had kennelijk geen zin in een controle. “Hij drukte het gaspedaal in bij het zien van de rode toortslamp van de inspecteur en haalde snelheden tot 140 kilometer per uur. De politieman zag hem recht op zich afstevenen en kon maar net opzij springen. De beklaagde mag van geluk spreken dat hij niet wordt vervolgd voor poging tot doodslag”, sprak de procureur op het proces. Er werd 6 maanden cel gevorderd onder de tenlastelegging gewapende weerspannigheid, waarbij zijn auto werd gebruikt als wapen. De auto kwam honderden meters tot stilstand tegen een stenen duiker van een weiland. De man was ladderzat.

De advocaat van T.A. pleitte dat haar cliënt al 2.000 euro boete en 45 dagen rijverbod opliep bij de politierechter voor die feiten, namelijk voor rijden onder invloed, overdreven snelheid en het niet opvolgen van de bevelen van de politie. Ze vroeg om haar cliënt niet opnieuw te straffen voor hetzelfde. Maar de strafrechter vond die straf niet voldoende en sprak nog een bijkomende 50 uur werkstraf uit.