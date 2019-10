Werking in nieuw ontmoetingscentrum is officieel gestart met … curling GUS

10u38 0 Diksmuide Na de officiële opening het voorbije weekend is de werking in het nieuwe ontmoetingscentrum in Woumen gestart. Okra Woumen kreeg de primeur om als eerste gebruiker zijn activiteit te organiseren.

En dat werd een sessie curling. Elke maand beoefent een vaste groep binnen Okra Woumen die activiteit. Ze krijgen de banen in bruikleen van de sportdienst in Diksmuide. Bernard Sinaeve is de contactpersoon voor wie interesse heeft. Je kan hem bereiken op 051 50 36 46.

Tijdens de officiële opening van het nieuwe gebouw organiseerde de cultuurraad zijn prijsuitreiking van de cultuurverdienste. Die ging naar Robie en Noëlla Van Outyve van Galerij Montanus 5. Het was de derde keer dat de cultuurraad die prijs wegschonk. Eerder vielen Jef Dumoulin en de Diksmuidse Filmclub in de prijzen. Deze keer waren er negen laureaten. Robie en Noëlla waren uiteraard vereerd met de erkenning voor hun werk. Ze kijken al uit naar de tentoonstelling ‘Diksmuidse Meesters’die in november is gepland in hun galerij. Het stadsarchief van Diksmuide en cc Kruispunt ondersteunen dat kunst- en erfgoedproject.