Wegwerpbekers verboden op evenementen vanaf 2020 GUS

30 augustus 2019

06u55 6 Diksmuide Via de groepsaankoop van de provincie heeft Diksmuide 10.000 herbruikbare bekers aangekocht. Wegwerpbekers zijn namelijk verboden op alle evenementen in Diksmuide vanaf volgend jaar.

“We willen zo de hoeveelheid plastiek verminderen”, duidt schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). “Omdat het voor de organisatoren van evenementen meer werk vraagt om herbruikbare bekers te wassen denken we eraan een mobiele vaatwasmachine aan te kopen.” Gert Maertens (Groen) steunt de aankoop maar geeft mee dat op het foodtruckfestival Kantien Royal het afval allemaal in één vuilzak werd gestopt. Er was ook een pak plastiek dat vermeden kon worden. Ook Johan Desender (Vlaams Belang) heeft een kritische noot op het afvalbeleid. “Tijdens ‘Park op Stelten’ lag het afval vaak in de struiken en er stonden ook vuilbakken te kort.” Marc Deprez stelt voor om op evenementen extra vuilbakken te plaatsen.