Wegenwerkers stoten op vier mortieren tijdens graafwerken in centrum Diksmuide Bart Boterman

12 augustus 2020

16u49 3 Diksmuide In de Stovestraat in Diksmuide, pal in het centrum, zijn woensdagvoormiddag vier mortieren bovengehaald tijdens rioleringswerken. DOVO kwam onmiddellijk ter plaatse.

Werknemers van aannemingsbedrijf Willem Timmerman uit Zuienkerke waren bezig met graafwerken toen ze met hun kraan plots op een mortier stootten. Het geschut dateert vermoedelijk uit de Eerste Wereldoorlog. De wegenwerkers belden onmiddellijk de politie, die DOVO uit Langemark-Poelkapelle ter plaatse liet komen.

“DOVO inspecteerde de mortier grondig en er bleek geen munitie meer in te zitten. Er werden wel nog drie mortieren aangetroffen. Ook daar waren geen explosieven meer in te vinden. DOVO verklaarde de omgeving veilig. De mortieren werden in de voertuigen van DOVO geplaatst met de kraan. De werken konden meteen weer doorgaan”, duidt commissaris Thierry Logghe van PZ Polder.