Week lang kermis in vernieuwde dorpskern Keiem GUS

20 augustus 2019

07u35 12 Diksmuide Vrijdag krijgt de opening van de kermisweek in Keiem een extra feestelijk randje, want na twee jaar werken is de Keiemdorpstraat open. Hoe ze dat vieren? Met een lekkere smulmarkt en een weekend vol activiteiten.

Het zijn de lokale verenigingen die hun culinaire talent etaleren op de smulmarkt komende vrijdag. Vanaf 18.30 uur is het genieten geblazen in de verkeersvrije Tervaetestraat. De loopwedstrijd ‘Dwars door Keiem’ is een vaste waarde op het kermisprogramma. De Ware Sportvrienden met bezieler Rik Decoster hopen een pak sportievelingen te mogen verwelkomen zodat ze een mooie som kunnen overhandigen aan het Kinderkankerfonds. En blijf na de namiddagwedstrijd zeker hangen in de lokale cafés want er is muzikale animatie gepland. Zondag kan je aperitieven op de tonen van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia van Keiem vanaf 11.30 uur. Na de middag staan dans, muziek en kunst op de affiche. Voor kinderen is er animatie met onder meer een bungeerun, springkastelen, eendjes vissen en uiteraard de Keiemse kinderdraaimolen. Het bal van de Keiemse burgemeester Rose-Anne Dumoulin in De Kring op zaterdag 31 augustus sluit de kermisweek af. Het thema is country & western. Het tweede deel van de avond draait dj Stijn muziek uit de jaren 70, 80 en 90.