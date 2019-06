Waterspeelzone IJzerboomgaard weer open na vermeende vervuiling: niets gevonden Jelle Houwen

07 juni 2019

15u14 3 Diksmuide De waterspeelzone in provinciedomein IJzerboomgaard gaat vandaag nog opnieuw open. De speelzone werd op 21 mei preventief afgesloten nadat er een rode emulsie in het water werd waargenomen.

Meteen na de waarneming van de rode substantie werd beslist om de waterspeelzone preventief af te sluiten en stalen te nemen van het water. Een eerste onderzoek door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wees op de ontwikkeling van de onschadelijke purper zwavelbacterie. Maar daarna kwam ontmijningsdienst DOVO mogelijks met nog een andere oorzaak. Zo zou de rode kleurstof mogelijk afkomstig kunnen zijn van achtergebleven munitie uit de Wereldoorlog. Gelet op de geschiedenis van het provinciedomein en uit absolute voorzorg is in overleg met ontmijningsdienst DOVO en de VMM nog een gespecialiseerd labo aangesteld om andere mogelijke oorzaken finaal uit te sluiten. Het onderzoek wees uit dat er geen contaminatie is in de waterspeelzone en bevestigt dus de eerste testresultaten. De waterspeelzone is vandaag al terug open. Het is nu enkel nog wachten op wat zomerse temperaturen.