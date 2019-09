Waterpeil 20 centimeter hoger in Blankaartgebied en daar is de Lepelaar GUS

23 september 2019

11u52 0 Diksmuide In een gebied van 433 hectare is het waterpeil in het Blankaartgebied in Diksmuide en Houthulst al verhoogd en die oppervlakte moet verdubbeld worden. De werken zijn vandaag gestart. De Lepelaar, kleine zilverreiger en de roerdomp voelen zich al thuis in het waterrijke gebied.

In 2001 ondertekenden een tiental partijen het raamakkoord waarin staat dat er een dijk komt, dat het Vlaams gewest laaggelegen gronden in de Blankaart zal aankopen, dat het waterpeil verhoogd wordt en dat de betrokkenen een schadevergoeding krijgen. Vandaag achttien jaar later is er actie op het terrein. De bouw van de dijk is volop aan de gang. Er is volgens conservator Guido Vandenbroucke al drie miljoen euro geïnvesteerd in de natuurinrichting en 1,5 miljoen euro uitbetaald aan schadevergoedingen. Het belangrijkste is dat het waterpeil is verhoogd met om en bij de twintig centimeter. Eens de dijk is afgewerkt zal dat nog iets meer stijgen. Gouverneur Carl Decaluwé startte vanmorgen maandag de werken in het Merkem- en Woumenbroek want ook daar moet het waterpeil naar omhoog. Dat gebeurt via een volautomatisch pompstation dat de Vlaamse Milieumaatschappij bouwde op de Stenensluisvaart. Dan zal in een gebied van 900 hectare het waterpeil verhoogd zijn. Naast het herstel van het rietmoeras trekt het waterrijke gebied ook vogelsoorten aan zoals de Lepelaar, kleine zilverreiger, de steltkluut en de roerdomp.