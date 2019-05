Water van speelzone IJzerboomgaard kleurt rood: waterpret uit den boze tot onderzoek is afgerond Jelle Houwen

21 mei 2019

15u02 0

De waterspeelzone van provinciedomein IJzerboomgaard is sinds dinsdag preventief afgesloten. Er werd toen een rode emulsie waargenomen op de grote vijver. Zowel een privaat labo als de Vlaamse Milieumaatschappij hebben stalen genomen om te achterhalen waar de rode kleur vandaan komt. Het is nog wachten op de resultaten van het onderzoek. De provincie zal de situatie nauwgezet opvolgen en het water op regelmatige basis controleren. De waterspeelzone is afgezet met hekken, het verboden is om de zone te betreden. Andere delen van het provinciedomein blijven wel toegankelijk. Ook de politie volgt de situatie op.