Wat vind jij van de geplande rustzone langs de Frontzate? GUS

29 januari 2020

18u46 0 Diksmuide Langs het provinciale fietspad Frontzate, tussen Diksmuide en Nieuwpoort, komt in Kaaskerke een rustzone met speelelementen en picknickbanken. De provincie organiseert daarover morgenavond (donderdag) een infomarkt.

“In een rustzone staat de natuur centraal”, licht gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe toe. “We plaatsen ook picknickbanken en speelelementen. Er komen hoogstamfruitbomen, een bloemenweide en een poel. De eerste zone komt in Kaaskerke maar er volgen er nog langs de Frontzate. Het buurtparkje achter de Sint-Bartholomeuskerk, eigendom van stad Diksmuide, zullen we opwaarderen met een glijbaan, stapstenen en balanceerstammen.” En er zijn nog werken gepland langs dat fietspad. “Rond de jaarwissel zullen we de kruispunten herinrichten. De oude spoorwegberm Adinkerke-Gent zullen we deels zichtbaar maken en inrichten als een wandelpad van een halve kilometer lang. We planten daar knotwilgen richting het industriepark.”

De provincie organiseert daarover morgen donderdag tussen 19.30 en 20 uur een infomarkt in het provinciedomein IJzerboomgaard langs de IJzerdijk 41 in Diksmuide. Bedoeling is dat de werken dit najaar starten.