Wat veroorzaakt de geurhinder in de Heernisse? Het blijft nog steeds gissen GUS

21 januari 2020

11u17 0 Diksmuide Diksmuide blijft in de ban van een hinderlijke geur in de regio van de Heernisse. Het is al sinds oktober gissen wat die stank veroorzaakt. Twee geviseerde bedrijven voldoen volgens milieuschepen Marc Deprez alvast aan alle voorwaarden.

Het was Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) die aan de gemeenteraad een update vroeg over dat dossier. In oktober vorig jaar maakte Johan Desender (Vlaams Belang) melding van de geurhinder in de Heernisse. “We zitten echt verveeld met dit probleem”, gaf milieuschepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) toe.

“Het feit is dat die geur er niet permanent hangt. Daardoor is een vaststelling, laat staan een meting, bijzonder moeilijk. In de weekends in de kerstvakantie kregen we bijvoorbeeld een aantal klachten binnen. Op 7 januari controleerde de milieu-inspectie het bedrijf Compovit, maar dat bleek tijdens die kerstperiode niet te produceren. In het andere geviseerde bedrijf WWT was er toen ook niets misgelopen dat geurhinder zou kunnen veroorzaken. Op 8 januari bezochten we opnieuw Compovit en hadden overleg met hun geurdeskundige Olfascan, zonder resultaat. Op 13 en 15 januari controleerde de milieu-inspectie de buurt opnieuw zonder vaststellingen van hinder. De bedrijven voldoen aan de opgelegde voorwaarden. Het blijft dus een groot raadsel waar die stank vandaankomt, maar we volgen het op de voet.”