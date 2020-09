Wat moet er gebeuren met het oud financiëngebouw? Gudrun Steen

07u28 0 Diksmuide Volgens oppositiepartij sp.a-open is het gebouw langs de Woumenweg in Diksmuide geschikt als politiekantoor. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) is niet overtuigd. Het pand staat al jaren leeg.

Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) vraagt de gemeenteraad om een onteigeningsdossier op te stellen voor het oud financiëngebouw. Hij ziet daarin de kans om de lokale politie daar te huisvesten. “De site van AWV in de Roeselarestraat, het pand aan het Schoolplein, het oud financiëngebouw en de vroegere rijkswachtkazerne zijn de vier opties waar de lokale politie een kantoor zou kunnen bouwen. Aanvankelijk liep het huurcontract tussen de verhuurder en de federale overheid voor het financiëngebouw tot 2027 maar het wordt begin volgend jaar vervroegd beëindigd.” Vanlerberghe weet zich gesteund door de adviesraad gecoro die eveneens voorstelt om dat gebouw als volwaardig alternatief te onderzoeken.

Te veel onzekerheden

Volgens burgemeester Laridon zijn er te veel onzekerheden om het gebouw nu al te onteigenen. “Het gebouw is niet functioneel om er een hedendaags politiekantoor in in te richten. We zouden het moeten slopen en er een nieuw kantoor bouwen. Ook de andere drie gemeenten uit de politiezone Polder moeten akkoord gaan. OVAM ziet het terrein als risicogrond omdat er daar vroeger een stortplaats was. Wie zal de saneringskosten betalen en hoe hoog zullen die zijn? We vermoeden dat er asbest in het gebouw zit. Dat zal de sloopkosten de hoogte in jagen.”