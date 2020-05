Wat kunnen we deze zomer doen? Diksmuidse politici slaan aan het brainstormen en komen met deze ideeën op de proppen Gudrun Steen

19 mei 2020

14u30 0 Diksmuide De gemeenteraad van Diksmuide heeft een brainstorm over de zomervakantie gehouden. Met de zon op hun gezicht, tijdens de digitale bijeenkomst achter gesloten deuren, droomden de politici over tochtjes met een veerboot, kajakroutes en zelfs een partijtje beachvolley op de Grote Markt.

Het was oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) die zich tijdens de gemeenteraad zorgen maakte over het zomerprogramma, nu evenement na evenement wordt afgelast. Zelf opperde hij een waslijst aan ideeën. “We kunnen kajakroutes uitstippelen op onze vele waterlopen. Ik denk maar aan Lampernisse, Oostkerke, Oudekapelle en Pervijze. Een dagvullende uitstap zou er zo kunnen uitzien. Onze medewerkers pikken de bezoekers op aan het station met een bus. De gids geeft onderweg uitleg over het oorlogsverleden of toert langs de natuurreservaten. Een aantal stops bij de plaatselijke horeca mag niet ontbreken.”

Openluchtcinema

“Een ander idee is re-enacters uitnodigen die op vaste locaties langs de wandelpaden rond Diksmuide staan. Zo maken we het stappen extra leuk. Een tocht met een motorbootje dat vaart op zonne-energie behoort ook tot de mogelijkheden. Onze Grote Markt is groot genoeg om er een coronaveilige openluchtcinema van te maken. Een wedstrijd beachvolley zou daar eveneens perfect kunnen. Wat dacht je van de viswedstrijd ‘De grote prijs Lies Laridon’? Online inschrijven is bij alle activiteiten een must. De stad mag niet concurreren met private organisaties zoals Buitenbeentje, de Boot of Rederij Seastar die ook op het water actief zijn.”

Kijken naar de provincie

In haar antwoord verwees burgemeester Lies Laridon (CD&V) vooral naar de provincie die een budget klaar heeft om lokale besturen en belevingsvolle en duurzame concepten bij de private sector te helpen. Tegen 5 juni moet het provinciale plan volgens haar af zijn. “We hebben zelf ook al ideeën”, liet ze weten. “Om de wandelroutes Galileipad en Stiltepad te verbinden, kunnen we een veerbootje inleggen. Met een Diksmuidebox kunnen we alle wandel- , fiets- en vaarroutes bundelen. We denken na over spaaracties met winkels, en dit met toeristische prijzen als inzet.”