Wandelen, fietsen en rondleidingen, liefst op reservatie: zo ziet Open Monumentendag er uit in Diksmuide Gudrun Steen

09 september 2020

11u51 3 Diksmuide De jaarlijkse Open Monumentendag gaat nu zondag door en Diksmuide doet mee. Je kan een kijkje nemen achter de schermen van het Begijnhof en de Pax-poort beklimmen. Tijdens een wandel- en fietstocht ontdek je de verhalen achter de wederopbouw.

Het Begijnhof, waar mensen met een beperking van De Lovie wonen, is door corona normaal niet publiek toegankelijk, maar zondag éénmalig wel. Vooraf inschrijven hoeft niet maar het dragen van een mondmasker en respecteren van de coronamaatregelen zijn nodig. Er zijn doorlopend rondleidingen tussen 10 en 12.30 uur en 13.30 en 16 uur. Vanaf 10 uur, en vervolgens om het uur, brengt een gids je helemaal tot de top van de Pax-poort bij de IJzertoren. Inschrijven moet via reservaties@aandeijzer.be. Diksmuide lag na de Eerste Wereldoorlog in puin. Dat ontdek je tijdens een tentoonstelling in het stadhuis waarvoor je ook verplicht moet reserveren via feniks@diksmuide.be.

Wil je iets actiefs doen nu zondag? Dan start om 10, 11, 14, 15 en 16 uur een gegidste wandeling door het centrum. Fietsen kan ook om 10.30 en 14.30 uur. Tot slot begint er om 10 en 15 uur een geanimeerde wandeling van twee kilometer. Reserveren eveneens via feniks@diksmuide.be.

Meer informatie krijg je bij de toeristische dienst op toerisme@diksmuide.be of 051 79 30 50.