Wandelaar komt kwalijk ten val langs Berkelpad Jelle Houwen

21 juni 2019

15u20 2

Op het Berkelpad in Pervijze is een 35-jarige man uit Diksmuide vrijdagochtend omstreeks 10u30 ten val gekomen, vlakbij de kerk van Pervijze. De man was er heel slecht aan toe waardoor een ambulance en een MUG ter plaatse snelden. K.D. werd onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis gevoerd. Over zijn toestand is nog niets meer geweten. De politie stelde een pv op.