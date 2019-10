Wandel mee op de Dag van de Trage Weg GUS

16 oktober 2019

09u47 10 Diksmuide Elk jaar vindt in de herfst Dag van de Trage Weg plaats. Duizenden wandelaars, fietsers, ruiters, kinderen en buitenmensen trekken de wegjes en paadjes op. Dit jaar gaat de Dag van de Trage Weg door op zondag 20 oktober.

Wandelaars kunnen in de namiddag gratis mee met de stappersbus. Je kan de wandelwijzer nu al downloaden op www.blankaart.be. Op zondag zelf is het verkrijgbaar op de volgende vertrekpunten: het bezoekerscentrum Blankaart in Woumen, Sport Vlaanderen Woumen, vzw De Boot in Merkem, eetcafé Steenstraete in Bikschote, herberg De Knockebrug en eet- en praatcafé ’t Gemeentehuis in Nieuwkapelle en het fotografie en praatcafé De Fot’Oeil in Sint-Jacobskapelle. Er zijn dus voldoende leuke stopplaatsen onderweg, maar ook een flinke portie natuur en die laat zich tijdens dit seizoen van zijn mooiste kant zien. Je passeert eveneens langs twee hoeves waar je kan smullen van een vers ijsje. Vzw De Boot koppelt haar openmolendag aan de Dag van de Trage Weg. Proef zeker ook van het Beukelarebrood of -appeltaart gemaakt met het graan uit de Beukelaremolen. Deelname is gratis en vooraf inschrijven hoeft niet. Doe wel stevig schoeisel aan. Meer info op www.dagvandetrageweg.be.