Waarom Jean-Pierre Van Overschelde codenaam voor transfer Kompany was: "Marc Coucke moet weten wie ik ben" Bart Boterman en Sam Vanacker

17 juni 2019

00u00 13 Diksmuide Zes maanden lang slaagde Anderlecht-voorzitter Marc Coucke erin om de transfer van Vincent Kompany geheim te houden. Op Qmusic onthulde Coucke hoe: door de codenaam 'Jean-Pierre Van Overschelde' te gebruiken. De echte Jean-Pierre blijkt een bewonderaar. "Marc heeft mijn brieven naar hem nooit beantwoord. Ik viel van mijn stoel toen ik hoorde wat de codenaam was."

Jean-Pierre Van Overschelde (54) uit Diksmuide is er honderd procent van overtuigd: de codenaam refereert naar hem. "Het kan niet anders. Ik heb Marc in een periode van twintig jaar zeker een tiental brieven en kerstkaartjes gestuurd", bekent Jean-Pierre. Nog lang voor Couckes avonturen in de voetbal- en wielerwereld had Jean-Pierre een enorm aanzien voor de flamboyante zakenman. "Zoals anderen grote sporters adoreren, voelde ik datzelfde voor Marc Coucke."

In 1998 veranderde het leven van Jean-Pierre evenwel drastisch door een fietsongeval. "Ik lag drie weken in coma en liep hersenschade op. Ik moest alles opnieuw leren en zat psychologisch aan de grond. Mijn bewondering voor de volkse en flamboyante Marc Coucke was er nog steeds."

Niet voor het geld

"In samenspraak met mijn psychologe besloot ik om Marc brieven te sturen. Ze raadde me aan om in contact te komen met mensen die optimisme en vooruitgang uitstralen. Wie Coucke na een ongeval aanschrijft, lijkt uit op zijn geld. Maar daar ging het voor mij niet om", zegt Jean-Pierre Van Overschelde. Jaarlijks volgde wel een brief of een kerstkaartje, maar vooralsnog steeds onbeantwoord. Maar eerder deze maand geloofde Jean-Pierre zijn ogen en oren niet. Coucke lekte tijdens een uitzending van Qmusic dat hij zes maanden lang een codenaam had gebruikt om de transfer van Vincent Kompany geheim te houden. "Nooit heeft Marc een antwoord geformuleerd op mijn brieven, maar hij gebruikte mijn naam wel zes maanden lang als codenaam. Hoewel niemand weet dat het om mij gaat, voel ik mezelf toch een beetje belachelijk. Al weet ik niet of Marc dat ook zo heeft bedoeld. Ik wil zeker geen excuses, maar wil wel dat hij weet wie ik ben", zegt Jean-Pierre.

Als we Marc Coucke mogen geloven, heeft hij het allemaal niet zo vernederend bedoeld. Integendeel, het bleek zelfs onbewust. "De naam Jean-Pierre Van Overschelde kwam plots in mij op. Maar waar die vandaan kwam? Dat herinner ik mij niet", reageert Coucke op de getuigenis. "Ik krijg zoveel mails en brieven. Doe in elk geval de groeten aan de heer Van Overschelde!", glimlacht Coucke.