Vrouwen haken buidels voor Australische babykangoeroes GUS

11 januari 2020

17u44 0 Diksmuide Een groep van ruim 20 dames van het haak- en breicafé Diksmuide zijn aan het haken geslagen voor het goede doel. Ze maken buidels voor de babykangoeroes van Australië.

De dames komen elke week op maan- of donderdag samen bij Sarah Depré van SD Retouches in de Graanstraat in Diksmuide. “Toen ik het nieuws van de buideltasjes op de media zag, was ik meteen gemotiveerd om te haken. Als grote dierenvriend wilde ik iets doen voor die arme kangoeroes die de buidel van hun mama moeten missen door de verschrikkelijke branden in Australië”, zegt Ria Herreman. “Gelukkig vond ik bij de leden van het haak- en breicafé meteen enthousiastelingen die wilden meedoen.” Sarah Depré is tevreden. “We zijn nog maar een paar dagen bezig en hebben al meer dan twintig buidels gehaakt. Het tempo ligt beduidend hoger dan op de andere haaklessen”, knipoogt ze. “Ons streefdoel is om de eerstvolgende week vijftig buidels te kunnen afwerken. Die gaan dan naar één van de West-Vlaamse afhaalpunten en van daaruit vertrekken ze naar Australië. Ik ben gecharmeerd door zoveel enthousiasme. Van vrienden en kennissen kregen we spontane donaties om wol aan te kopen en het is ook een manier om al die restjes wol die nog in de kast lagen te verwerken.”

En de dames zijn niet alleen. Op Facebook is de groep ‘Team Belgium for Australia’ bijzonder populair. Overal in het land wordt er gehaakt, gebreid en genaaid voor Australië. Wie wilt meedoen, volgt een vast patroon dat je op die Facebookpagina kan vinden. Je moet de juiste garen en wol gebruiken anders geraken de buideltasjes niet door de douane.