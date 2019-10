Vrouw naar rechter voor bezit pepperspray: “Om mij te verdedigen tegen echtgenoot’ Bart Boterman

04 oktober 2019

12u50 1 Diksmuide Een vrouw uit Diksmuide (52) moest vrijdagmorgen naar de Veurnse rechtbank voor het bezit van pepperspray, een verboden wapen. Die had ze naar eigen zeggen om zich te verdedigen tegen haar eigen man.

De politie had de pepperspray aangetroffen tijdens een interventie bij de vrouw en haar echtgenoot thuis, na een oproep over uit de hand aan het lopen echtelijke ruzie. De vrouw probeerde de pepperspray nog tevergeefs weg te moffelen met haar voet toen de politie aankwam. In een verklaring vertelde ze dat ze die pepperspray bij zich had om zich te verdedigen wanneer haar echtgenoot gewelddadig werd.

De echte reden waarom ze naar de rechter moest, was omdat ze haar aangeboden minnelijke schikking van 100 euro niet had betaald. Op de rechtbank verklaarde de vrouw dat wél had betaald. De rechter besloot de zaak twee weken uit te stellen om na te gaan of dat klopt. Mogelijk had ze de referentiecode foutief ingevuld. Indien ze tóch niet heeft betaald, vordert het openbaar ministerie opnieuw 100 euro boete.