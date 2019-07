Vrouw (26) kritiek na messteek in buik, onduidelijk wie die toebracht Jelle Houwen

09 juli 2019

10u47 0 Diksmuide Een 26-jarige vrouw uit Diksmuide raakte maandagmiddag levensgevaarlijk gewond na een messteek in de buik. Het is echter onduidelijk wie die messteek toebracht.

De vrouw woont samen met haar nieuwe vriend (29) in een rijwoning in de Tuinwijk in het centrum van Diksmuide. De twee hebben uit eerdere relaties vijf kinderen maar zij waren niet aanwezig in de woning toen het incident zich afspeelde. Wat er gebeurde is overigens erg onduidelijk. Het was M.D. (29) die zelf de hulpdiensten belde en daarbij meldde dat zijn vriendin S.V. (26) zichzelf had neergestoken.

De man zegt zelf niet gestoken te hebben maar probeerde wel met alle middelen haar wonde te stelpen, vandaar het bloed aan de handen. Hij belde ook een vriendin op en deed het relaas waarna ook zij de hulpdiensten belde. Die hulpdiensten kwamen ter plaatse en vanuit het AZ in Brugge vloog de MUG-heli over. De vrouw kreeg de dringendste zorgen toegediend en werd overgebracht naar het ziekenhuis waar ze een spoedoperatie onderging.

Ze intussen stabiel. M.D. werd opgepakt voor verhoor. Het is nog onduidelijk of zijn verklaringen stroken met de realiteit. Daarvoor is het wachten tot ook S.V ondervraagd kan worden. Het onderzoek loopt in ieder geval verder en er werd een sporenonderzoek gehouden. De man wordt voorlopig niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter.